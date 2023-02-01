وزير الرياضة: نعدكم بأخذ بطولة آسيا 2027 لمستوى أكبر

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أعرب وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن سعادته باستضافة السعودية لمنافسات بطولة كأس آسيا 2027.
وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قبل قليل، عن فوز السعودية باستضافة بطولة كأس آسيا 2027 للمرة الأولى في تاريخها.
وقال وزير الرياضة خلال كلمته في الكونغرس الآسيوي: “لقد حان الوقت لبدء حقبة جديدة في كرة القدم الآسيوية في السعودية 2027، ونتشرف باستضافة بطولة آسيا 2027.
وتابع تصريحاته قائلًا: “نرحب بكل آسيا في السعودية 2027، ونحن نتقدم بخطوات كبيرة جدًا في استضافة أكبر الأحداث الرياضية العالمية”
وأضاف الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: “السعودية على كامل الاستعداد لهذه الاستضافة ونجد الدعم الكبير لتهيئة المنشآت، ونعدكم بأخذ بطولة آسيا لمستوى أكبر على صعيد الأرباح والعوائد”.