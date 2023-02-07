وزير الرياضة يؤازر الهلال: فوز وتأهل بإذن الله

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وجه الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رسالة مؤازرة لفريق الهلال، حيث يترقب عشاق كرة القدم السعودية، مباراته أمام فلامنغو البرازيلي مساء اليوم الثلاثاء، وذلك في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في المغرب.
فوز وتأهل بإذن الله 🇸🇦قد يهمّك أيضاً
بالتوفيق لممثل الوطن فريق الهلال في مباراته بنصف نهائي كأس العالم للأندية 🇸🇦 👏🏻 pic.twitter.com/QEWYVhScCX
— عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) February 7, 2023
وقال الوزير، عبر حسابه في تويتر اليوم، “الفوز والتأهل بإذن الله، بالتوفيق لممثل الوطن فريق الهلال في مباراته بنصف نهائي كأس العالم للأندية”.
وسيكون تشكيل أزرق الرياض المتوقع مكونًا من: ” عبدالله المعيوف في حراسة المرمى، علي البليهي، جانج هيون سو، سعود عبدالحميد، ناصر الدوسري، مصعب الجوير، كويلار، فييتو، ماريجا، سالم الدوسري، إيجالو”.
وتنطلق المباراة في تمام الـ10 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب طنجة حيث تُنقل المباراة عبر قناتي SSC والقناة الرياضية المغربية.