Icon

بريطانيا تشهد تفشي ظاهرة الزومبي بسبب مخدر خطير Icon وظائف إدارية شاغرة لدى طيران أديل Icon منتدى الإعلام يطلق أول مبادرة لتأهيل المذيعين السعوديين Icon فهد بن نافل: طموحنا أصبح أعلى بعد وصافة العالم Icon تشكيل مجلس لجنة إصلاح ذات البين في مكة المكرمة Icon الإطاحة بـ 60 مخالفًا حاولوا تهريب طن و300 كجم قات في جازان Icon دياز: قدمنا أداء مشرفًا ضد ريال مدريد Icon ريانة برناوي أول رائدة سعودية نحو الفضاء Icon كريستيانو رونالدو الأفضل في الجولة الـ16 Icon وظائف شاغرة لدى هيئة تنظيم المياه والكهرباء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد حصد فضية مونديال الأندية

وزير الرياضة يستقبل بعثة الهلال

الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٤ مساءً
وزير الرياضة يستقبل بعثة الهلال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وصل، قبل قليل، وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، إلى المطار، لاستقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

وزير الرياضة يستقبل البعثة

ويتقدم وزير الرياضة الحاضرين، لاستقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بعد التتويج بالميدالية الفضية لبطولة كأس العالم للأندية.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، قد نجح في التأهل إلى نهائي مونديال الأندية، ليصطدم بريال مدريد الإسباني، وخسر بنتيجة 5/3، ليحصد المركز الثاني، ويتوج بالميدالية الفضية للمرة الأولى في تاريخه.

الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

الزعيم في مونديال الأندية

وحقق الزعيم عدة أرقام مميزة في كأس العالم للأندية، حيث إنه أصبح أول ناد سعودي يتأهل إلى النهائي، وحطم رقمه في آخر مشاركتين بالحصول على المركز الرابع، وهو الإنجاز ذاته الذي حققه الاتحاد في 2005.

الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

كما أنه أصبح أول فريق في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية يسجل 3 أهداف في شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد خلال مواجهة واحدة.

الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمير الكويت يقبل استقالة رئيس الوزراء وحكومته
حصاد اليوم

أمير الكويت يقبل استقالة رئيس الوزراء وحكومته

حصاد اليوم
بوتين يروي موقفًا مأساويًا لوالدته ويكشف عن...
العالم

بوتين يروي موقفًا مأساويًا لوالدته ويكشف عن...

العالم
الدراسة عن بعد غدًا بجميع مدارس المجمعة...
السعودية اليوم

الدراسة عن بعد غدًا بجميع مدارس المجمعة...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في مركز الرقابة على الالتزام...
وظائف

وظائف شاغرة في مركز الرقابة على الالتزام...

وظائف
شبيه الأمير هاري يخشى من استهداف طالبان
العالم

شبيه الأمير هاري يخشى من استهداف طالبان

العالم
مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والأوقاف لتطوير...
السعودية اليوم

مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والأوقاف لتطوير...

السعودية اليوم
ريال مدريد يهزم بيلباو بهدفين ويواصل مطاردة...
الرياضة

ريال مدريد يهزم بيلباو بهدفين ويواصل مطاردة...

الرياضة
تغيير ملامح المركبة اللافت للنظر يعرضك للغرامة
السعودية اليوم

تغيير ملامح المركبة اللافت للنظر يعرضك للغرامة

السعودية اليوم