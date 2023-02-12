وزير الرياضة يستقبل بعثة الهلال

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وصل، قبل قليل، وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، إلى المطار، لاستقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.
سمو وزير الرياضة يتقدم الحاضرين لاستقبال بعثة نادي #الهلال#الهلال_وصيف_العالم | #SSC pic.twitter.com/LwEOSVBabsقد يهمّك أيضاً
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 12, 2023
ويتقدم وزير الرياضة الحاضرين، لاستقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بعد التتويج بالميدالية الفضية لبطولة كأس العالم للأندية.
وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، قد نجح في التأهل إلى نهائي مونديال الأندية، ليصطدم بريال مدريد الإسباني، وخسر بنتيجة 5/3، ليحصد المركز الثاني، ويتوج بالميدالية الفضية للمرة الأولى في تاريخه.
وحقق الزعيم عدة أرقام مميزة في كأس العالم للأندية، حيث إنه أصبح أول ناد سعودي يتأهل إلى النهائي، وحطم رقمه في آخر مشاركتين بالحصول على المركز الرابع، وهو الإنجاز ذاته الذي حققه الاتحاد في 2005.
كما أنه أصبح أول فريق في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية يسجل 3 أهداف في شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد خلال مواجهة واحدة.