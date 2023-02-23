وزير الرياضة يهنئ الهلال

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حرص الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، على تهنئة نادي الهلال بعد التأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا.
وغرد وزير الرياضة عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “أبارك لممثلنا الهلال فوزه وتأهله لنصف نهائي دوري أبطال آسيا، وحظًّا أوفر لشقيقه الشباب في البطولات المقبلة”.
وكان المالي موسى ماريجا أحرز هدف الفوز للأزرق في الدقيقة الـ87 من عمر المباراة.
وسبق لـ أزرق الرياض أن حصد لقب دوري أبطال آسيا في 4 مناسبات أعوام 1992 و2000 و2019 و2021، كما حقق الأزرق أداءً مميزًا في بطولة كأس العالم للأندية التي أُقيمت في المغرب في فبراير الجاري حيث احتل المركز الثاني وتُوج بالميدالية الفضية.
وسيواجه الأزرق، نادي الدحيل القطري في دور نصف النهائي مساء الأحد المقبل في قطر.