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وافته المنية اليوم بعد لقاء أُحد والعربي

وزير الرياضة يُعزي في وفاة عبده بسيسي

الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:١١ مساءً
وزير الرياضة يُعزي في وفاة عبده بسيسي
المواطن - فريق التحرير

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نعى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، عبده بسيسي حارس مرمى النادي الأهلي السابق، الذي وافته المنية اليوم بعد مباراة العربي وأُحد في دوري يلو.

وغرد وزير الرياضة قبل قليل قائلًا عبر حسابه في “تويتر”: “رحم الله الكابتن عبده بسيسي رحمة واسعة، وأسأل الله سبحانه أن يُسكنه فسيح جناته، صادق العزاء والمواساة لأهله وذويه وللجميع”.

مسيرة عبده بسيسي

وبدأ الراحل مسيرته في الفئات السنية في النادي الأهلي ولعب مع الفريق الكروي الأول بعام 1998 واستمر مع النادي الأهلي حتى عام 2008.

ثم لعب بسيسي مع نادي الأنصار من عام 2008 إلى عام 2014، ولعب مع العروبة من قبل ثم مع نادي المدينة واختتم مسيرته في نادي أُحد حتى الاعتزال في عام 2019.

حسين عبدالغني وعبده بسيسي

وكان الإعلامي الرياضي سالم آل كليب قال عبر حسابه في “تويتر”: “انتقل إلى رحمة الله الكابتن عبده بسيسي إداري فريق أحد بعد لقاء فريقه ضد العربي اليوم بعد سقوطه نهاية المباراة، تعازينا الحارة لذويه وأقاربه وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

 

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