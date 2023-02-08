وزير الرياضة يُكافئ نجوم الهلال بـ 500 ألف ريال لكل لاعب

أعلنت وزارة الرياضة- قبل قليل- عن تقديم وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل مكافأة مالية لكل لاعب بالفريق الكروي الأول بـ الهلال بعد التأهل لنهائي كأس العالم للأندية.

مكافأت لاعبي الهلال

وذكر الحساب الرسمي للوزارة في “تويتر” أن الأمير عبدالعزيز الفيصل سيقدم 500 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي أزرق الرياض بعد الفوز على فلامنجو والصعود لنهائي مونديال الأندية.

وكان عبدالعزيز الفيصل غرد عبر حسابه في “تويتر” بعد تأهل الأزرق قائلًا: “أبارك للوطن والقيادة الرشيدة، تأهل فريق الهلال لنهائي كأس العالم للأندية، إنجاز تاريخي ألف مبروك للأبطال، مبروك للجميع”.

وفي نفس السياق، أعلن الأمير الوليد بن طلال، عضو الشرف الذهبي بنادي الهلال، عن منح كل لاعب بالفريق الكروي الأول بأزرق الرياض مليون ريال بعد الفوز على فلامنجو.

وقال الوليد بن طلال عبر حسابه في “تويتر”: “نبارك لممثل وطننا كبير آسيا، نادي الهلال وصوله للعالمية مرة أخرى وفاله الفوز أما كبطل لكاس العالم للأندية أو الثاني عالميًّا، وهديتي الخاصة لهم لهذا الإنجاز التاريخي، مبلغ مليون ريال لكل لاعب”.

وأضاف الوليد بن طلال: “وفي حالة الفوز في النهائي لهم هدية خاصة أخرى عبارة عن مليون ريال لكل لاعب”.