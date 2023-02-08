وزير الرياضة يُهنئ القيادة بتأهل الهلال لنهائي مونديال الأندية

رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة تأهل نادي الهلال إلى نهائي كأس العالم للأندية على حساب فلامنجو البرازيلي.

وتحدث عبدالعزيز الفيصل قائلًا: “نحمد الله عز وجل على تحقيق هذا الإنجاز الوطني بوصول فريق سعودي لنهائي كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخ البطولة، وهو تأكيد ملموس للتميز الكبير الذي تعيشه الرياضة السعودية في الآونة الأخيرة نظير الدعم السخي وغير المحدود من قبل قيادتنا الرشيدة ومتابعة واهتمام ولي العهد بتهيئة كل السبل والممكنات لتواصل رياضتنا ريادتها محليًّا وقاريًّا وعالميًّا”.

وقدم وزير الرياضة في ختام تصريحه التهنئة لمجلس إدارة الهلال وللجهازين الفني والإداري واللاعبين وللجماهير الرياضية كافة بهذا الإنجاز، معلنًا عن تقديم مكافأة مالية قدرها نصف مليون ريال لكل لاعب من لاعبي فريق الهلال نظير هذا الإنجاز، متمنيًا التوفيق في النهائي العالمي وتقديم صورة مشرفة تعكس واقع وحقيقة الكرة السعودية وتميزها الكبير.