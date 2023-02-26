وزير الرياضة يُهنئ الهلال: أداء ومستوى مشرف

هنأ الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، نجوم الفريق الكروي الأول بـ الهلال وذلك بعد صعودهم لنهائي دوري أبطال آسيا على حساب نادي الدحيل القطري.

وغرد وزير الرياضة عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: ” ألف مبروك لـ الهلال التأهل للنهائي، أداء ومستوى مشرف، مبروك للوطن، وفالكم اللقب يا أبطال”.

أهداف الهلال الـ7

وسجل سباعية أزرق الرياض في مباراة الدحيل كل من ” أوديون إيجالو 4 أهداف، موسى ماريجا هدفين، سالم الدوسري هدفًا”.

وسيواجه الأزرق، في الدور النهائي لـ دوري أبطال آسيا، نادي أوراوا حيث تُقام مباراة الذهاب يوم 29 أبريل المقبل في الرياض، ثم في السادس من مايو تُقام مباراة العودة في اليابان في تكرار لنسخة 2019، حيث فاز الأزرق ذهابًا وإيابًا على نادي أوراوا ليحصد اللقب الثالث له آنذاك في دوري أبطال آسيا.