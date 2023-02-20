Icon

صندوق التنمية الصناعية يعتمد قروضًا تفوق 14 مليار ريال Icon ضبط يمني لحيازته أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي Icon لحظة تجول بايدن وزيلينسكي في شوارع كييف Icon مزاد علني لبيع بضائع منوعة في ميناء ينبع Icon وزير الطاقة: أوبك+ تتحلى بالمرونة الكافية لتغيير القرارات كلما اقتضى الأمر Icon تسجيل 66 إصابة كورونا و49 حالة تعافٍ Icon وزير الطاقة: يحزنني حال بعض الوزراء ولولا تمثيله لهذه الدولة لكان ليس له قيمة Icon بايدن يصل كييف في زيارة مفاجئة Icon ولي العهد يعلن تأسيس المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية Icon وزارة العدل تكشف عن عدد المحامين المرخص لهم حتى نهاية 2022 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
اتفاق النفط الحالي سيظل سارياً إلى نهاية العام

وزير الطاقة: أوبك+ تتحلى بالمرونة الكافية لتغيير القرارات كلما اقتضى الأمر

الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٨ مساءً
وزير الطاقة: أوبك+ تتحلى بالمرونة الكافية لتغيير القرارات كلما اقتضى الأمر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن “أوبك+” تتحلى بالمرونة الكافية لتغيير القرارات كلما اقتضى الأمر.

واتفقت “أوبك+” التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا في أكتوبر على خفض أهداف إنتاج النفط بمليوني برميل يوميا حتى نهاية 2023.

قد يهمّك أيضاً
حمى الضنك تداهم الخرطوم لأول مرة وتصيب 60 حالة

حمى الضنك تداهم الخرطوم لأول مرة وتصيب 60 حالة

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة إلى مدينة حلب

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة إلى مدينة حلب

اتفاق إنتاج النفط

وكان وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، قال إن اتفاق “أوبك+” الحالي بشأن إنتاج النفط سيظل سارياً حتى نهاية العام، مضيفا أنه لا يزال حذراً بشأن توقعات الطلب الصيني.

وفي مقابلة مع موقع “إنرجي أسبكتس” قال الوزير: “أوبك+ لا يمكن أن تغير قراراتها إلا بعد التأكد من أن إشارات الطلب مستدامة”.

وقال الأمير عبد العزيز في المقابلة “اتفاق أوبك+ لخفض الإنتاج سيستمر حتى نهاية 2023 لأننا لن نزيد الإنتاج فقط على إشارات مبدئية حول الطلب”.

ورفعت أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2023 هذا الأسبوع على خلفية تخفيف الصين لقيود مكافحة فيروس كورونا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الفريق البسامي يدشن الملتقى السنوي لمديري إدارات الأسلحة والمتفجرات
السعودية اليوم

الفريق البسامي يدشن الملتقى السنوي لمديري إدارات...

السعودية اليوم
برص مصري يسافر لبريطانيا
غرائب

برص مصري يسافر لبريطانيا

غرائب
وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية
وظائف

وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية

وظائف
عصابة السطو على المنازل وسرقتها في قبضة شرطة الرياض
السعودية اليوم

عصابة السطو على المنازل وسرقتها في قبضة...

السعودية اليوم
الأرصاد: تراجع درجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات
السعودية اليوم

الأرصاد: تراجع درجات الحرارة وضباب كثيف على...

السعودية اليوم
انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 بـ 196 ريالاً للجرام
السوق

انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 بـ 196...

السوق
فئات من المعلمين ممنوعون من إعداد أسئلة الاختبارات
السعودية اليوم

فئات من المعلمين ممنوعون من إعداد أسئلة...

السعودية اليوم
الخليج يُحقق فوزه الثالث تواليًا بثلاثية في الرائد
الرياضة

الخليج يُحقق فوزه الثالث تواليًا بثلاثية في...

الرياضة