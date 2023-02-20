وزير الطاقة: بعض الوزراء يرى نفسه القائد المحنك والملهم وتتورم الأنا لديه

أعرب وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، عن حزنه على حال بعض الوزراء الذي يرون أنفسهم أنهم “القائد المحنك والملهم”.

وقال وزير الطاقة في جلسة خاصة بالمنتدى السعودي للإعلام: “أحزن كثيرًا عندما أرى أي وزير يمثل المملكة العربية السعودية يعتقد أنه الوزير الملهم والقائد المحنك ونفس الأنا تتضخم عنده”.

وأضاف أن هناك من يحجمه، مؤكدًا أنه لولا تمثيله للمملكة لكان ليس له قيمة.

ولفت الأمير عبدالعزيز بن سلمان إلى أن مفهوم الانتقاد بين الناس الآن يعتبر “نقصًا”، لكن بينما أن معناه الصحيح في رأيي هو عملية تقييم لنشاط ما لمسؤول ما.

فيديو | وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان: مفهوم الانتقاد بين الناس يعتبر "نقصًا" ومعناه الصحيح هو التقييم والأخذ بذلك له انعكاس إيجابي للمنفعة العامة#المنتدى_السعودي_للإعلام2 #الإخبارية pic.twitter.com/klHWNwYHiK — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 20, 2023

وأكد أنه إذا أُخذ بهذه النظرة الإيجابية فكان له انعكاس إيجابي للمنفعة العامة، خاصة من قبل الإعلام في حال ممارسته ممارسة إيجابية وتلقيه من قبل المسؤول بتلقٍ إيجابي.