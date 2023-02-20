Icon

الشورى يوافق على تعديل مشروع نظام المساهمات العقارية Icon إطلاق الاختبارات المعيارية لخريجي البكالوريوس مايو المقبل Icon وزارة الدفاع تحتفي بيوم التأسيس .. بطولات وأمجاد وراية بالفخر والعز مرفوعة Icon أول تعليق من زيلينسكي بعد زيارة بايدن لكييف Icon سدايا تدرب طلاب الماجستير على الذكاء الاصطناعي في أمريكا Icon الهلال الأحمر السعودي في شوارع تركيا لتسليم المساعدات لمتضرري الزلزال Icon روسيا: زيلينسكي سيلقى نفس مصير غوايدو في فنزويلا Icon برعاية الملك سلمان.. انطلاق منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث Icon رد فعل مسعف تفاجأ بابنه ضمن المصابين في حادث سير Icon سلسلة من الخطوات التمويهية أوصلت بايدن إلى كييف Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
يتناسى أنه لولا تمثيله للمملكة لما كانت له تلك المكانة

وزير الطاقة: بعض الوزراء يرى نفسه القائد المحنك والملهم وتتورم الأنا لديه

الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥١ مساءً
وزير الطاقة: بعض الوزراء يرى نفسه القائد المحنك والملهم وتتورم الأنا لديه
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعرب وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، عن حزنه على حال بعض الوزراء الذي يرون أنفسهم أنهم “القائد المحنك والملهم”.

وقال وزير الطاقة في جلسة خاصة بالمنتدى السعودي للإعلام: “أحزن كثيرًا عندما أرى أي وزير يمثل المملكة العربية السعودية يعتقد أنه الوزير الملهم والقائد المحنك ونفس الأنا تتضخم عنده”.

وأضاف أن هناك من يحجمه، مؤكدًا أنه لولا تمثيله للمملكة لكان ليس له قيمة.

ولفت الأمير عبدالعزيز بن سلمان إلى أن مفهوم الانتقاد بين الناس الآن يعتبر “نقصًا”، لكن بينما أن معناه الصحيح في رأيي هو عملية تقييم لنشاط ما لمسؤول ما.

وأكد أنه إذا أُخذ بهذه النظرة الإيجابية فكان له انعكاس إيجابي للمنفعة العامة، خاصة من قبل الإعلام في حال ممارسته ممارسة إيجابية وتلقيه من قبل المسؤول بتلقٍ إيجابي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الفريق البسامي يدشن الملتقى السنوي لمديري إدارات الأسلحة والمتفجرات
السعودية اليوم

الفريق البسامي يدشن الملتقى السنوي لمديري إدارات...

السعودية اليوم
برص مصري يسافر لبريطانيا
غرائب

برص مصري يسافر لبريطانيا

غرائب
وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية
وظائف

وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية

وظائف
عصابة السطو على المنازل وسرقتها في قبضة شرطة الرياض
السعودية اليوم

عصابة السطو على المنازل وسرقتها في قبضة...

السعودية اليوم
الأرصاد: تراجع درجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات
السعودية اليوم

الأرصاد: تراجع درجات الحرارة وضباب كثيف على...

السعودية اليوم
انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 بـ 196 ريالاً للجرام
السوق

انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 بـ 196...

السوق
فئات من المعلمين ممنوعون من إعداد أسئلة الاختبارات
السعودية اليوم

فئات من المعلمين ممنوعون من إعداد أسئلة...

السعودية اليوم
الخليج يُحقق فوزه الثالث تواليًا بثلاثية في الرائد
الرياضة

الخليج يُحقق فوزه الثالث تواليًا بثلاثية في...

الرياضة