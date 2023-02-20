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يرى أنه القائد الملهم ونفس الأنا تتضخم

وزير الطاقة: يحزنني حال بعض الوزراء ولولا تمثيله لهذه الدولة لكان ليس له قيمة

الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٧ مساءً
وزير الطاقة: يحزنني حال بعض الوزراء ولولا تمثيله لهذه الدولة لكان ليس له قيمة
المواطن - فريق التحرير

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قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، يحزنني كثيرًا حال بعض الوزراء الذي يمثل السعودية ويرى أنه “القائد المحنك والملهم”، ونفس الأنا تتضخم لديه، هذا الأمر في الحقيقة يوجد من يستطيع أن يحجمه.

وأضاف وزير الطاقة، خلال فعاليات ملتقى المنتدى السعودي للإعلام: “أي واحد منا يجب أن لا ينسى أنه يمثل هذه الدولة، ولولا تمثيله هذه الدولة لكان ليس له قيمة”.

تطورات وتحديات الإعلام العربي

وتناقش جلسات المنتدى، تطورات وتحديات قطاع الإعلام العربي والدولي بكل أشكاله، ويلقي الضوء على تحديات المحتوى والأطروحات والوسائل التي عرفها القطاع خلال الحقبة الحالية.

ويستعرض المنتدى، الذي يُعقد، اليوم وغداً، بمشاركة قيادات إعلامية وخبراء ومحللين ومتخصصين من دول عربية وعالمية، أبرز التجارب المحلية والدولية في المجال، وجهود تطوير الصناعة الإعلامية ومستقبل علاقة القطاع بالقضايا الاجتماعية والسياسية والرياضية والاقتصادية.

 

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