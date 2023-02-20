وزير الطاقة: أوبك+ تتحلى بالمرونة الكافية لتغيير القرارات كلما اقتضى الأمر تسجيل 66 إصابة كورونا و49 حالة تعافٍ وزير الطاقة: يحزنني حال بعض الوزراء ولولا تمثيله لهذه الدولة لكان ليس له قيمة بايدن يصل كييف في زيارة مفاجئة ولي العهد يعلن تأسيس المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية وزارة العدل تكشف عن عدد المحامين المرخص لهم حتى نهاية 2022 رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون: تطوير الإنسان جوهر رؤية المملكة 2030 لحظة مروعة لانقلاب حافلة بباكستان وسقوط قتلى تنبيه من السفارة السعودية بأستراليا للمواطنين المقيمين في بيرث الربيعة: منتدى الرياض الدولي يستهدف زيادة أثر العمل الإنساني عالمياً
قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، يحزنني كثيرًا حال بعض الوزراء الذي يمثل السعودية ويرى أنه “القائد المحنك والملهم”، ونفس الأنا تتضخم لديه، هذا الأمر في الحقيقة يوجد من يستطيع أن يحجمه.
فيديو | وزير الطاقة عبدالعزيز بن سلمان: يحزنني كثيرًا حال بعض الوزراء الذي يرى أنه "القائد المحنك والملهم" ولولا تمثيله للمملكة لكان ليس له قيمة#المنتدى_السعودي_للإعلام2 #الإخبارية pic.twitter.com/DdbyRqKcK1قد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 20, 2023
وأضاف وزير الطاقة، خلال فعاليات ملتقى المنتدى السعودي للإعلام: “أي واحد منا يجب أن لا ينسى أنه يمثل هذه الدولة، ولولا تمثيله هذه الدولة لكان ليس له قيمة”.
وتناقش جلسات المنتدى، تطورات وتحديات قطاع الإعلام العربي والدولي بكل أشكاله، ويلقي الضوء على تحديات المحتوى والأطروحات والوسائل التي عرفها القطاع خلال الحقبة الحالية.
ويستعرض المنتدى، الذي يُعقد، اليوم وغداً، بمشاركة قيادات إعلامية وخبراء ومحللين ومتخصصين من دول عربية وعالمية، أبرز التجارب المحلية والدولية في المجال، وجهود تطوير الصناعة الإعلامية ومستقبل علاقة القطاع بالقضايا الاجتماعية والسياسية والرياضية والاقتصادية.