وزير العدل يكلف خولة العقيل بالعمل وكيلاً مساعداً للإسناد القضائي

أصدر وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قراراً بتكليف خولة بنت عقيل العقيل، بالعمل وكيلاً مساعداً للإسناد القضائي بوكالة الشؤون القضائية.

وكانت الأستاذة خولة قد شغلت منصب نائب مدير مركز تدقيق الدعاوي بوزارة العدل.

مركز الإسناد العدلي

يذكر أن مركز الإسناد العدلي، هو مركز حكومي مستقل إداريًا وماليًا، تم تأسيسه بقرار مجلس الوزراء رقم 415 وتاريخ 1440/07/19 هـ، ويختصُّ في الإشراف على أعمال التصفية والبيع في المملكة العربية السعودية، ويساهم من خلال أعماله بالحفاظ على قيم الأصول وسرعة استيفاء الحقوق.