وزير العدل يكلف خولة العقيل بالعمل وكيلاً مساعداً للإسناد القضائي

أزياء المرأة السعودية تفرُّد عبر التاريخ ومنذ التأسيس حافلات جماهيرية لمساندة الهلال ضد فولاذ الشرطة تطوق السفارة الأمريكية في لندن الرئيس التنفيذي لـ طيران ناس: يوم التأسيس رافد ملهم لما نشهده من إنجازات تجربة فريدة لركوب المنطاد عبر الميتافيرس في سماء العُلا دياز: جاهزون لمواجهة فولاذ وتحقيق الفوز روبوت بـ 11 لغة لاستقبال زوار مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة 4 خطوات وقائية عند وجود تسرب للغاز حصيلة مفزعة لضحايا الزلزال المُدمر في اليوم الـ16 مفتشون أمميون يبحثون عن اليورانيوم في طهران
أصدر وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قراراً بتكليف خولة بنت عقيل العقيل، بالعمل وكيلاً مساعداً للإسناد القضائي بوكالة الشؤون القضائية.
وكانت الأستاذة خولة قد شغلت منصب نائب مدير مركز تدقيق الدعاوي بوزارة العدل.
يذكر أن مركز الإسناد العدلي، هو مركز حكومي مستقل إداريًا وماليًا، تم تأسيسه بقرار مجلس الوزراء رقم 415 وتاريخ 1440/07/19 هـ، ويختصُّ في الإشراف على أعمال التصفية والبيع في المملكة العربية السعودية، ويساهم من خلال أعماله بالحفاظ على قيم الأصول وسرعة استيفاء الحقوق.