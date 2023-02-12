وزير الموارد البشرية: 7 أنظمة تحقق تكافؤ الفرص لـ ذوي الإعاقة

قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، إن الدولة وفرت كافة الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، وحققت تكافؤ الفرص أمامهم مع بقية أفراد المجتمع، من خلال 7 أنظمة تضمن حقوقهم، وترعى شؤونهم.

وأضاف خلال مخاطبته أعمال النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لمزدوجي الاستثنائية “الموهوبون من الأشخاص ذوي الإعاقة”، أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة يصل إلى حوالي 1.4 مليون معاق بجميع أنواع الإعاقة.

وتابع أن رؤية المملكة 2030 أتاحت فرص التمكين والتكامل والشراكة بين كافة مؤسسات المجتمع وأفراده لخدمة هذه الفئة الغالية.

تنمية وتطوير الموهوبين

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لجمعية الإرادة عبدالله الجريد أن المؤتمر سيسهم في تقديم أفضل الممارسات والأبحاث والتجارب العالمية الرائدة لتنمية وتطوير الموهوبين من ذوي الإعاقة، واستثمار أفضل التقنيات لتمكينهم في الحياة العملية.

بدوره، أبان رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور عبدالله الجغيمان، أن المؤتمر ينعقد بمشاركة 75 متحدثاً من 10 دول بأكثر من 50 بحثاً علمياً في عدد من المحاور المتخصصة.

يذكر أن المؤتمر تنظمه جمعية الإرادة بالشراكة مع مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، وبرنامج جودة الحياة، وسيستمر لثلاثة أيام، وذلك تحت شعار “استثنائي بإعاقتي”.

وتضمن حفل الافتتاح عرضاً حياً للموهوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة، وتكريم عدد من الشركاء والموهوبين، وتدشين المعرض المصاحب.