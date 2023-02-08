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وزير النقل: انطلاق حافلات مترو الرياض الشهر المقبل

2023-02-08 الساعة 12:43
وزير النقل: انطلاق حافلات مترو الرياض الشهر المقبل
المواطن - فريق التحرير

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أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح الجاسر، أن حافلات مترو الرياض ستنطلق خلال الشهر المقبل.

وقال الجاسر في تصريحات خلال مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك: “الهيئة الملكية أعلنت بشكل واضح أن انطلاق حافلات مترو الرياض بشكل رسمي في الشهر المقبل بإذن الله”.

أعظم مشاريع المترو عالمياً

وأضاف الجاسر أن نسبة الإنجاز في مشروع مترو الرياض متقدمة جدًا، وهي مسألة أشهر لانطلاق خدمة مترو الرياض.

وتابع وزير النقل “أؤكد أن مشروع مترو الرياض الذي يجرى تنفيذه وهو في مراحل متقدمة يعتبر من أعظم مشاريع المترو في العالم، وقد يكون أكبر مشروع في التاريخ نفذ كمرحلة واحدة”.

 

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