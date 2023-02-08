وزير النقل: انطلاق حافلات مترو الرياض الشهر المقبل

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أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح الجاسر، أن حافلات مترو الرياض ستنطلق خلال الشهر المقبل.
رسمياً.. انطلاق حافلات #مترو_الرياض الشهر المقبل.. والافتتاح في الأشهر المقبلة.. بحسب وزير النقل السعودي صالح الجاسر#الأسواق_العربية#مؤتمر_الزكاة_والضريبة_والجمارك pic.twitter.com/QktaCzoro5قد يهمّك أيضاً
— الأسواق العربية (@AlArabiya_Bn) February 8, 2023
وقال الجاسر في تصريحات خلال مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك: “الهيئة الملكية أعلنت بشكل واضح أن انطلاق حافلات مترو الرياض بشكل رسمي في الشهر المقبل بإذن الله”.
وأضاف الجاسر أن نسبة الإنجاز في مشروع مترو الرياض متقدمة جدًا، وهي مسألة أشهر لانطلاق خدمة مترو الرياض.
وتابع وزير النقل “أؤكد أن مشروع مترو الرياض الذي يجرى تنفيذه وهو في مراحل متقدمة يعتبر من أعظم مشاريع المترو في العالم، وقد يكون أكبر مشروع في التاريخ نفذ كمرحلة واحدة”.