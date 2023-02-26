وصفة كباب مأخوذة من يوميات أول حاكم بالهند عام 1784

شاركت مؤلفة الكتب الهندية، إيرا موخوتي، وصفة كباب تعود الى عام 1784، قائلة إنها مأخوذة من اليوميات الشخصية لأول حاكم عام في الهند (البنغال) وارن هاستينغز، فأثارت الوصفة ضجة على الإنترنت، حيث شُوهدت أكثر من 143 ألف مرة وتلقت العديد من ردود الأفعال المذهلة.

وصفة لصنع الكباب

وبحسب موقع إنديا توداي، شاركت المؤلفة إيرا موخوتي على تويتر مقتطف المستند مدعية أنه جزء من يوميات وارن هاستينغز الشخصية.

واشتمل منشور موخوتي صورة لصفحة من اليوميات وبداخلها وصفة لصنع الكباب، وكتبت المؤلفة تحت الصورة، التوضيح الآتي: وصفة كباب وارن هاستينغز. حتى مع اقتراب توجيه تهم الفساد ضده، كان هاستينغز يستمتع بصحبة نواب أساف في لكناو في يوليو 1784، حيث تعلم كيفية صنع الكباب، حسب ما جاء بمذكرات هاستينغز الخاصة في المكتبة البريطانية.

قطعة نادرة

وأثارت القطعة النادرة من اليوميات اهتمام مستخدمي الإنترنت، بمن في ذلك هواة التاريخ. ويعرف عن هاستينغز أنه شغل منصب أول حاكم عام في الهند (البنغال) من 1772 إلى 1785. واتهم بالفساد في قضية رسمية ببريطانيا عام 1787 وبرئ منها عام 1795.

وفي ردود الأفعال، حاول كثيرون التكهن بنوع الكباب على الإنترنت، وطرحت المؤلفة إيرا موخوتي تجربة الوصفة وكتبت: تحدي الأحد، كباب هاستينغز. سنقوم بتجربة الوصفة، فإذا قام أحدكم بتجربتها، فهل من الممكن أن يرسل لنا بعض الصور؟ في ما يلي بعض التحويلات بين وحدات القياس.