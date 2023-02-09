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إلى مطار أضنة التركي

وصول أولى طلائع الجسر الجوي السعودي لإغاثة متضرري زلزال سوريا وتركيا

2023-02-09 الساعة 2:07
وصول أولى طلائع الجسر الجوي السعودي لإغاثة متضرري زلزال سوريا وتركيا
المواطن - فريق التحرير

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وصلت إلى مطار أضنة بالجمهورية التركية فجر اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الأولى ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتقل الطائرة فرق الإسعاف والإنقاذ المتخصصة من عدة وزارات وجهات سعودية وفرق تطوعية للمشاركة في مساعدة المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله .

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جهود إنسانية وإغاثية

يذكر أن هذه المساعدات، تأتي في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم الفئات المتضررة والمنكوبة في مختلف أنحاء العالم بمختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

 

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