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تحمل 45 ألف طن متري من الديزل و30 ألف طن لتري من المازوت

وصول الدفعة الثالثة من منحة المشتقات النفطية السعودية لميناء عدن

السبت ١٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٣ مساءً
وصول الدفعة الثالثة من منحة المشتقات النفطية السعودية لميناء عدن
المواطن - فريق التحرير

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أعلن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، اليوم السبت، وصول الدفعة الثالثة من منحة المشتقات النفطية السعودية إلى ميناء عدن باليمن.

وأوضح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار المين، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الدفعة الثالثة تتضمن (45000) طن متري من الديزل و(30,000) طن لتري من المازوت.

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وأضاف برنامج إعمار اليمن إلى أن هذه الدفعة ستسهم في تشغيل (70) محطة توليد كهرباء، لتشغيل الخدمات الأساسية وتنشيط الحركة التجارية واليومية.

منحة المشتقات النفطية السعودية

وكان البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قد وقع في 29 سبتمبر 2022م، اتفاقية منحة المشتقات النفطية السعودية بقيمة إجمالية (200) مليون دولار أمريكي، لتوفير إجمالي كميات (250,000) طن متري من المشتقات النفطية للجمهورية اليمنية الشقيقة.

ونفّذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إجراءات توريد الكمية الأولى من منحة المشتقات النفطية السعودية بقيمة (30) مليون دولار أمريكي.

 

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