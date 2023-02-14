انخفاض أسعار النفط وخام برنت يسجل 86 دولاراً للبرميل وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة إلى مدينة حلب “التجارة” تتيح للمنشآت والمتاجر الإلكترونية إصدار تراخيص تخفيضات يوم التأسيس STC تعلن عن فرص وظيفية ومعرض وظيفي في الرياض المقبل رئيساً تنفيذياً للتجمع الصحي بحفر الباطن شركة أمازون تعلن عن وظائف لحملة الثانوية فأعلى بالرياض تهنئة رونالدو لفريق سيدات النصر وصلت لملايين حول العالم كيم جو-إيه ابنة زعيم كوريا الشمالية على طوابع بريدية صناعة الإنسانية أمر لا ينتظر الفجائع وعلى الإعلام البحث بالمواقع المنسية طريف وشرورة تسجلان أدنى وأعلى درجة حرارة بالمملكة
وصلت إلى مطار حلب الدولي اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة تحمل على متنها مواد غذائية وطبية وإيوائية تزن 35 طناً و322 كيلوغراماً.
ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وتجسيداً للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.