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 ضمن الجسر الجوي السعودي لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الحادية عشرة إلى مطار غازي عنتاب

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٢ مساءً
وصول الطائرة الإغاثية السعودية الحادية عشرة إلى مطار غازي عنتاب
المواطن - فريق التحرير

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وصلت مطار غازي عنتاب بالجمهورية التركية فجر اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الحادية عشرة تحمل على متنها 88 طناً من السلال الغذائية والمواد الإيوائية والطبية.

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الجسر الإغاثي السعودي

ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وتجسيدا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.

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