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تتمثل في عيادات افتراضية متنقلة

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 11 لتركيا بمساعدات نوعية

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٠ صباحاً
وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 11 لتركيا بمساعدات نوعية
المواطن - فريق التحرير

وثقت “قناة الإخبارية” وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 11 إلى مطار غازي عنتاب، وعلى متنها مساعدات نوعية تتمثل في عيادات افتراضية متنقلة مرتبطة مباشرة بمستشفى صحة الافتراضي في مدينة الرياض.

كانت الطائرة الحادية عشرة قد غادرت اليوم وتحمل على متنها 88 طنًّا من السلال الغذائية والمواد الإيوائية تشتمل على الخيام والبطانيات والحقائب الإيوائية، إضافة إلى المواد الطبية وتشتمل على محاليل وريدية، ومحاليل لعلاج حالات الجفاف، وأدوية ومسكنات، وأدوية للأمراض المزمنة كالضغط والسكري، وأدوية لأمراض البرد، ومعقمات، ومراهم لعلاج الحساسية والحروق.

شكر وتقدير للمملكة

من جهته، قدم سفير جمهورية تركيا لدى المملكة فاتح أولوصوي خالص الشكر والتقدير لحكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، على المساعدات السعودية السخية المقدمة لضحايا الزلزال في بلاده التي أسهمت بفضل الله بتخفيف معاناة المتضررين والإسهام بتوفير ما يلزم من احتياجاتهم الطارئة.

الجسر الإغاثي

ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- وتجسيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.

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