وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 11 لتركيا بمساعدات نوعية

لقطات توثق الجهود الميدانية لـ فريق الإنقاذ السعودي في أنطاكيا لقطات نادرة لحطام سفينة تيتانيك تُنشر للمرة الأولى ريال مدريد يُمطر مرمى إلتشي برباعية روبوتات توصيل تبكي إذا اعترضها المشاة إقفال طرح فبراير ضمن برنامج الصكوك المحلية مقومة بالريال خسارة مفاجئة لـ كلوب بروج ضد بنفيكا في عقر داره احتياجات العميل تُحدد أرباح المتاجر الإلكترونية عبر مواقع التواصل فوز ثمين لـ دورتموند ضد تشيلسي حكم نهائي بالمؤبد لشاب قتل 10 أشخاص سود بأمريكا منتدى الرياض الإنساني فرصة لتحقيق التنمية المستدامة
وثقت “قناة الإخبارية” وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 11 إلى مطار غازي عنتاب، وعلى متنها مساعدات نوعية تتمثل في عيادات افتراضية متنقلة مرتبطة مباشرة بمستشفى صحة الافتراضي في مدينة الرياض.
فيديو | موفد #الإخبارية إلى تركيا عبدالله الرويس: وصول الطائرة الحادية عشرة من الجسر الجوي الإغاثي إلى مطار غازي عنتاب وعلى متنها مساعدات نوعية تتمثل في عيادات افتراضية متنقلة مرتبطة مباشرة بمستشفى صحة الإفتراضي في مدينة الرياض pic.twitter.com/arrTLZ1C58قد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 15, 2023
كانت الطائرة الحادية عشرة قد غادرت اليوم وتحمل على متنها 88 طنًّا من السلال الغذائية والمواد الإيوائية تشتمل على الخيام والبطانيات والحقائب الإيوائية، إضافة إلى المواد الطبية وتشتمل على محاليل وريدية، ومحاليل لعلاج حالات الجفاف، وأدوية ومسكنات، وأدوية للأمراض المزمنة كالضغط والسكري، وأدوية لأمراض البرد، ومعقمات، ومراهم لعلاج الحساسية والحروق.
من جهته، قدم سفير جمهورية تركيا لدى المملكة فاتح أولوصوي خالص الشكر والتقدير لحكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، على المساعدات السعودية السخية المقدمة لضحايا الزلزال في بلاده التي أسهمت بفضل الله بتخفيف معاناة المتضررين والإسهام بتوفير ما يلزم من احتياجاتهم الطارئة.
ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- وتجسيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.