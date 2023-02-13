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وصول الطائرة الإغاثية الـ 7 ضمن الجسر الجوي السعودي لتركيا

الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٣ صباحاً
وصول الطائرة الإغاثية الـ 7 ضمن الجسر الجوي السعودي لتركيا
المواطن - فريق التحرير

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وصلت مطار غازي عنتاب في الجمهورية التركية، فجر اليوم الاثنين، الطائرة الإغاثية السعودية السابعة، وتحمل على متنها تجهيزات طبية متنوعة بقيمة تزيد عن 36 مليون ريال سعودي.

الجسر الجوي

ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وتجسيداً للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة.

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