وصول الطائرة السعودية الإغاثية الحادية عشرة إلى مطار غازي عنتاب

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وصلت مطار غازي عنتاب بالجمهورية التركية فجر اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الحادية عشرة تحمل على متنها 88 طنًا من السلال الغذائية والمواد الإيوائية والطبية.
ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وتجسيدا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.