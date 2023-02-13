وصول تحديث iOS 16.3.1 بتحديثات أمنية و إصلاحات مهمة للأخطاء

أطلقت شركة أبل تحديث iOS 16.3.1 بتحديثات أمنية و إصلاحات مهمة للأخطاء.

تحديثات أمنية

وقال الخبير التقني وعضو الإعلام الرقمي بغرفة الرياض عبدالله السبيعي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر: أطلقت Apple تحديث iOS 16.3.1 بتحديثات أمنية وإصلاحات مهمة للأخطاء.

ووفقًا للخبير التنقي، شمل التحديث عدم استجابة إعدادات iCloud أو عرضها بشكل غير صحيح إذا كانت التطبيقات تستخدم iCloud

وكذلك: توقف عمل طلبات Siri مع Find My وتحسينات لميزة اكتشاف الأعطال لـ iPhone 14 وiPhone 14 Pro .