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منها تحسينات لميزة اكتشاف الأعطال لـ iPhone 14 وiPhone 14 Pro

وصول تحديث iOS 16.3.1 بتحديثات أمنية و إصلاحات مهمة للأخطاء

الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٠ مساءً
وصول تحديث iOS 16.3.1 بتحديثات أمنية و إصلاحات مهمة للأخطاء
المواطن - فريق التحرير

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أطلقت شركة أبل تحديث iOS 16.3.1 بتحديثات أمنية و إصلاحات مهمة للأخطاء.

تحديثات أمنية

وقال الخبير التقني وعضو الإعلام الرقمي بغرفة الرياض عبدالله السبيعي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر: أطلقت Apple تحديث iOS 16.3.1 بتحديثات أمنية وإصلاحات مهمة للأخطاء.

ووفقًا للخبير التنقي، شمل التحديث عدم استجابة إعدادات iCloud أو عرضها بشكل غير صحيح إذا كانت التطبيقات تستخدم iCloud

وكذلك: توقف عمل طلبات Siri مع Find My وتحسينات لميزة اكتشاف الأعطال لـ iPhone 14 وiPhone 14 Pro .

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