وصول تحديث iOS 16.3.1 بتحديثات أمنية و إصلاحات مهمة للأخطاء

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أطلقت شركة أبل تحديث iOS 16.3.1 بتحديثات أمنية و إصلاحات مهمة للأخطاء.
أطلقت Apple تحديث iOS 16.3.1 بتحديثات أمنية و إصلاحات مهمة للأخطاء مثل 🔻
• عدم استجابة إعدادات iCloud أو عرضها بشكل غير صحيح إذا كانت التطبيقات تستخدم iCloud
• توقف عمل طلبات Siri مع Find My
• تحسينات لميزة اكتشاف الأعطال لـ iPhone 14 وiPhone 14 Pro . pic.twitter.com/QopdhC3T6nقد يهمّك أيضاً
— عبدالله السبيعي (@Abdullah_iApp) February 13, 2023
وقال الخبير التقني وعضو الإعلام الرقمي بغرفة الرياض عبدالله السبيعي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر: أطلقت Apple تحديث iOS 16.3.1 بتحديثات أمنية وإصلاحات مهمة للأخطاء.
ووفقًا للخبير التنقي، شمل التحديث عدم استجابة إعدادات iCloud أو عرضها بشكل غير صحيح إذا كانت التطبيقات تستخدم iCloud
وكذلك: توقف عمل طلبات Siri مع Find My وتحسينات لميزة اكتشاف الأعطال لـ iPhone 14 وiPhone 14 Pro .