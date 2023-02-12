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مملكة الإنسانية تواصل مد يد العون للأشقاء

وصول طائرة الإغاثة السعودية الـ7 إلى تركيا بتجهيزات تزيد عن 36 مليون ريال

الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٦ مساءً
وصول طائرة الإغاثة السعودية الـ7 إلى تركيا بتجهيزات تزيد عن 36 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

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وصلت- قبل قليل- طائرة الإغاثة السعودية السابعة إلى مطار غازي عنتاب بتركيا، حسبما أعلنت قناة العربية في خبر عاجل.

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تجهيزات طبية متنوعة تزيد عن 36 مليون ريال

وكانت الطائرة الإغاثية السعودية السابعة قد غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض في وقت سابق من اليوم الأحد، حيث تحمل على متنها تجهيزات طبية متنوعة بقيمة تزيد على 36 مليون ريال سعودي تشتمل على جهاز صدمات قلب، وأجهزة تخطيط قلب، وأجهزة موجات صوتية، وأجهزة لغازات الدم وتحليل الدم، وأجهزة مراقبة مريض، وأدوية للأمراض المزمنة وأدوية خاصة بأمراض البرد وأدوية تخدير وإنعاش، وطاولات عمليات وإضاءات لغرفة العمليات، وأجهزة لقياس الحرارة والضغط والسكر وفحص النظر، وجبائر، وحاميات من الرصاص ضد الأشعة، وأجهزة تعقيم، وأجهزة قياس الأوكسجين في الدم، ومولدات كهربائية، وأطقم عمليات جراحية بما فيها عمليات العظام، وأقنعة وجه، وغيرها.

مملكة الإنسانية

ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله-، وتجسيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.

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