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تتيح العمرة والتنقل في مناطق المملكة وحضور الفعاليات

وصول طلائع المستفيدين من تأشيرة الزيارة للقادمين جوًا

2023-02-03 الساعة 11:12
وصول طلائع المستفيدين من تأشيرة الزيارة للقادمين جوًا
المواطن - واس

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استقبلت جوازات مطارات الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والملك خالد الدولي بالرياض والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة أوائل المستفيدين من تأشيرة الزيارة للقادمين (جوًا) إلكترونيًا.

استعدادات الجوازات

وأكدت الجوازات استعدادها لخدمة الحاصلين على تأشيرة الزيارة للقادمين (جوًا) إلكترونيًا من خلال دعم جميع المنافذ الدولية بالكوادر البشرية المؤهلة والأجهزة التقنية، مشيرة إلى أن صلاحية التأشيرة (90) يوماً ومدة الإقامة في المملكة (4) أيام، والتأكيد على المغادرة قبل نهايتها.

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تأشيرة الزيارة

يذكر أنه بإمكان حاملي التأشيرة التنقل في مناطق المملكة وحضور الفعاليات المختلفة، وللراغبين في أداء العمرة الدخول على تطبيق (نسك) ولا تمكن حامليها من أداء فريضة الحج، إضافة إلى الاستفادة من خدمة تفويض القيادة للزائرين، حيث تتيح الخدمة لمكاتب تأجير المركبات تفويض زوار المملكة لاستئجار المركبات، عبر منصة “أبشر أعمال”.

 

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