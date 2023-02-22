تشكيل مباراة الإنتر ضد بورتو تشكيلة مانشستر سيتي لمواجهة لايبزيج وظائف شاغرة في فروع التصنيع الوطنية تركي آل الشيخ: يوم التأسيس مناسبة وطنية لإبراز الهوية السعودية السيسي يهنئ الملك سلمان وولي العهد الرئيس التونسي يقيل ثاني وزير خلال أقل من شهر شفاء مريض ثالث من الإيدز القنوات الناقلة لـ مباراة الهلال وفولاد رئيس الإمارات ونائبه يهنئان الملك سلمان وولي العهد وظائف إدارية شاغرة في العليان القابضة
أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في مدينة الرياض.
وأبرزت مجموعة العليان القابضة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مسؤول بيانات الموارد البشرية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، نظم المعلومات، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– محلل تقني أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، علوم الكمبيوتر، الهندسة)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– أخصائي منتج أول: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
وأوضحت مجموعة العليان القابضة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 فبراير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)