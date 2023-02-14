وظائف إدارية شاغرة في فروع المراعي

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أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من حائل، والرياض.
وبيّنت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– محاسب (حائل): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية).
– مدير المراقبة الأمنية والاستجابة (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (أمن المعلومات، تقنية المعلومات).
وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 فبراير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)