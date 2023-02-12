وظائف إدارية شاغرة في متاجر بنده

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أعلنت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومتاجرها في كل من جدة، والرياض.
وبيّنت شركة بنده، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير ضمان المخاطر (جدة): شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.
– محلل مكتب الخدمة (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مدير مشروع (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، نظم المعلومات، إدارة الأعمال)، أو التخصصات ذات الصلة.
وأوضحت شركة بنده، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 فبراير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 مارس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة في بنده، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)