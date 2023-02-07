وظائف إدارية شاغرة في مجموعة العليان

أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف العليان القابضة

وأبرزت مجموعة العليان القابضة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير مشروع: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.

– محلل وظيفي أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، علوم الكمبيوتر، الهندسة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– محلل فني: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، هندسة الكمبيوتر)، أو التخصصات ذات الصلة.

– محلل تقنية المعلومات: شهادة الماجستير أو البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة العليان القابضة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 فبراير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)