وظائف إدارية شاغرة في مجموعة المجدوعي

أعلنت مجموعة شركات المجدوعي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في مدينة الدمام.

تفاصيل وظائف المجدوعي القابضة

وأبرزت مجموعة المجدوعي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير الأصول الثابتة: شهادة البكالوريوس في تخصص المالية، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدقق حسابات أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير المشتريات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التجارة، إدارة المشتريات)، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة المجدوعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 فبراير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 أبريل 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)