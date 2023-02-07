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وظائف إدارية شاغرة في مصفاة ساتورب

2023-02-07 الساعة 5:16
وظائف إدارية شاغرة في مصفاة ساتورب
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل.

تفاصيل وظائف ساتورب

وبيّنت شركة ساتورب، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مدقق داخلي أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية)، أو ما يعادلها.

– منسق خدمات التموين: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة ساتورب، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 7 فبراير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط: (هنا)

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