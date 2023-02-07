وظائف إدارية شاغرة في مصفاة ساتورب

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أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل.
وبيّنت شركة ساتورب، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدقق داخلي أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية)، أو ما يعادلها.
– منسق خدمات التموين: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة ساتورب، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 7 فبراير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط: (هنا)