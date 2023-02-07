وظائف إدارية شاغرة لدى الملاحة الجوية

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أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية)، أو ما يعادلها؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.
وبيّنت شركة خدمات الملاحة الجوية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مراجع داخلي/ التمويل والعقود.
– مراجع داخلي/ وحدات الأعمال.
وأوضحت شركة خدمات الملاحة الجوية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 7 فبراير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 فبراير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)