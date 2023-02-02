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وظائف إدارية شاغرة لدى ياسرف للتكرير

2023-02-02 الساعة 5:00
وظائف إدارية شاغرة لدى ياسرف للتكرير
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية.

تفاصيل وظائف ياسرف

وبيّنت شركة ياسرف، أنَ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– ممثل خدمات الدعم: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة)، أو ما يعادلها.

– ممثل العلاقات العامة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الاتصالات، العلاقات العامة)، أو ما يعادلها.

– مدير خدمات الدعم: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، إدارة الأعمال، الاتصالات، العلاقات العامة، نظم المعلومات الإدارية، القانون)، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة ياسرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 فبراير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 فبراير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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