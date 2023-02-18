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وظائف إدارية للرجال والنساء بهيئة السوق المالية

السبت ١٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٢ مساءً
وظائف إدارية للرجال والنساء بهيئة السوق المالية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة السوق المالية بمدينة الرياض عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية (رجال / نساء) في مجال تجارب المستفيدين، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– أخصائي تجربة مستفيد.

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الشروط:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال، التسويق، تحليل البيانات، إدارة نظم المعلومات) أو ما يعادلها.
3- خبرة (3) سنوات لدرجة البكالوريوس أو (2) سنوات لدرجة الماجستير.
3- يفضّل حصول المرشح على شهادات احترافية في إدارة المشاريع المرنة أو شهادة احترافية في تحليلات البيانات.

المهام والمسؤوليات:

1- تحليل وتقييم كافة (قنوات التواصل) مع هيئة السوق المالية سواء للقنوات التي يتواصل عبرها المستفيدين الخارجين (أفراد – شركات – حكومة) بالإضافة إلى القنوات الداخلية لتنفيذ خدمات منسوبي الهيئة، ومن ثم العمل على تحليل البيانات وتقديم تقرير مفصل على أبرز نقاط الضعف بالإضافة إلى الفرص التطويرية لتقديم تجارب استثنائية وسلسة للمستفيدين.

2- مراجعة وتقييم “الخدمات” التي تقدمها الهيئة للمستفيدين الخارجيين والداخليين والعمل على تحليل البيانات وتقديم تقرير مفصل على أبرز نقاط الضعف التي تواجه المستفيد بالإضافة إلى الفرص التطويرية لتقديم خدمة استثنائية وسلسة للمستفيدين.

3- تصميم خارطة رحلة المستفيدين (Customer Journey Map) لخدمات وقنوات الهيئة بالإضافة إلى بناء شخصيات “Personas” لمحاكات خريطة رحلة المستفيدين.

4- العمل على إدارة ومراقبة مؤشر (رضا المستفيدين من خدمات هيئة السوق المالية) وذلك من خلال تحليل وحساب كافة مؤشرات الرضا وعكسها على المؤشر الاستراتيجي لقياس رضا المستفيدين.

5- بناء، تحديث، تحليل ومراقبة كافة الاستبيانات التي تقدمها الهيئة سواء كانت للمستفيد الخارجي والداخلي وذلك حسب الإجراء الداخلي المعمول به في المركز.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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