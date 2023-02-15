وظائف إدارية وفنية شاغرة لدى معادن

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أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في كل من الرياض، ورأس الخير.
وأبرزت شركة معادن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير الميزانية والرقابة المالية.
– مساعد إداري أول.
– فني مختبر المعادن.
– أخصائي علاقات الموظفين.
– أخصائي رئيسي/ تقييم الأعمال المالية.
– محلل أول/ تقييم الأعمال.
وأوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 فبراير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 مارس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)