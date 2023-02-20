وظائف إدارية وهندسية شاغرة في التصنيع الوطنية

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، وجازان.

تفاصيل وظائف التصنيع الوطنية

وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي ذكاء الأعمال (الجبيل).

– مهندس تقدير التكلفة (الجبيل).

– مشرف السلامة (جازان).

– مهندس أول سلامة العمليات (جازان).

– أخصائي السلامة (جازان).

– أخصائي عمليات/ المنتجات (الجبيل).

– مهندس مشروع/ كهربائي (الجبيل).

– أخصائي إدارة الشبكات/ البنية التحتية (الجبيل).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 فبراير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)