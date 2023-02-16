وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى الفنار

أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الفنار

وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد مستشار تقني/ مطور تطبيقات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة المعلومات، نظم المعلومات).

– محاسب عام (عدد 4 وظائف): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية).

– مهندس موقع: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 فبراير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)