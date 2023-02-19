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وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى المراعي

الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٢ مساءً
وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى المراعي
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الخرج، والرياض.

تفاصيل وظائف المراعي

وبيّنت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير الفريق/ ضمان الجودة (الخرج): شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الأغذية/ الألبان، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مشرف الورشة (الخرج): شهادة الدبلوم في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، هندسة السيارات).

– مساعد مدير الإنتاج (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 فبراير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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