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وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى BAE SYSTEMS

2023-02-06 الساعة 12:27
وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى BAE SYSTEMS
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والظهران.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي الوسائط المتعددة (الرياض).

– مهندس الحلول/ مركز البيانات (الرياض).

– مدير سلامة المنتج (الظهران).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 فبراير 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 19 فبراير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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