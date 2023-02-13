وظائف بالإدارة العامة لصحة السجون بعدة تخصصات

أعلنت الإدارة العامة لصحة السجون بوزارة الداخلية توفر وظائف إدارية وتقنية وصحية بجميع مناطق المملكة (الرياض، الأحساء، الدمام، المدينة المنورة، أبها، الطائف، الخرج، وادي الدواسر، حائل، الجوف، نجران، القصيم) أخرى، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– أخصائي تمريض.

– طبيب عام.

– أخصائي تقنية المعلومات.

– مدير الخدمات المساندة.

– مدير تقنية المعلومات.

أماكن العمل:

– (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الأحساء، الدمام، أبها، الطائف، الخرج، وادي الدواسر، حائل، الجوف، نجران، القصيم، بيشة)، وأخرى.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بتاريخ 1444/07/22هـ الموافق 2023/02/13م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا