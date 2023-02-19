وظائف بشركة التصنيع الوطنية في عدد من المدن

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية: المهندس الثالث، الوظيفة الفنية.

الممثل السادس، وظيفة المبيعات.

المهندس الثاني، وظيفة الإنتاج.

المشغل الثالث، وظيفة حقن RNP.

رئيس قسم التوظيف والتدريب.

المهندس الثاني، وظيفة بيئية.

مشرف، وظيفة التجميع الجاف وردية 3.

المنسق الرابع، طلب وظيفة المعالج.

مشرف، مهمة مراقبة المشروع.

المنسق الخامس، وظيفة المبيعات.

فني رابع، وظيفة كهربائية.

مهندس أول، وظيفة ميكانيكية.

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