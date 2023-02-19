ضبط مواطن أشعل النار في مركبة لخلاف مع مالكها بطريف وظائف بشركة التصنيع الوطنية في عدد من المدن المركز الوطني للأرصاد يوفر وظائف شاغرة بساعات عمل مرنة القبض على مقيمَين بحوزتهما 9 كجم ميثامفيتامين بجدة جارديم: أتمنى تقديم مباراة جميلة ضد حامل اللقب الآسيوي إنفاذ: إقامة 19 مزادًا لتصفية عدد من العقارات والسيارات الصحة: تسجيل 43 إصابة كورونا و33 حالة تعافٍ طلاب وطالبات الرياض يقدّمون أجمل العروض التراثية احتفاءً بيوم التأسيس آبل بصدد تصميم كاميرا خفية في ساعتها الذكية تبرعات الحملة الشعبية السعودية لتركيا وسوريا تتجاوز 415 مليون ريال
أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
أوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).