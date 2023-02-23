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وظائف بـ الخطوط الحديدية للعمل في عدة مدن

الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٢ مساءً
وظائف بـ الخطوط الحديدية للعمل في عدة مدن
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات للعمل في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  • محلل خدمات الدعم.
  • سائق القطار.
  • مراقب المرور.
  • أخصائي تكاليف.
  • خبير المسارات والهياكل.
  • مشغل المحطات والساحة.
  • أخصائي أول تطوير التطبيقات.
  • فني مسارات وهياكل.
  • والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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