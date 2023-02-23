الجمارك تكشف عن الحد المسموح بحيازته من الذهب اصطفاف القمر وكوكبي الزهرة والمشتري مساء اليوم الصحف العالمية تبرز احتفال رونالدو بـ يوم التأسيس وظائف بـ الخطوط الحديدية للعمل في عدة مدن تبرعات الحملة السعودية الشعبية تتجاوز 440 مليون ريال التأمينات الاجتماعية: حقوق المرأة التقاعدية لا تسقط بعد وفاتها إيجار توضح مدى إمكانية إبرام عقد إلكتروني من الباطن لقطات مرعبة لخروج تمساح من بحيرة لالتهام امرأة توقعات بهطول أمطار ورياح نشطة بعدة مناطق طريف ومكة تسجلان أدنى وأعلى درجة حرارة في المملكة
أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات للعمل في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
أوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).