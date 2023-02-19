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التقديم متاح للسعوديين فقط

وظائف بـ المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٥ صباحاً
وظائف بـ المركز الوطني للتعليم الإلكتروني
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدّة تخصصات، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. مدير إدارة التسويق.
  2. أخصائي شهادات احترافية.
  3. مدير قسم تطوير الأعمال.
  4. مدير مكتب الإدارة الاستراتيجية (SMO)
  5. مدير قسم الإعلام.
  6. والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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