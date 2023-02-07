Icon

تركيا تحركت 3 أمتار جراء الزلزال المدمر Icon ظهور الفقع في فناء مدرسة الصداوي بحفر الباطن Icon لقطات من أمطار طريف وضواحيها Icon مشهد مذهل.. سورية تلد تحت أنقاض الزلزال وتفارق الحياة مع عائلتها Icon التأمينات الاجتماعية تطلق الإنسان الرقمي أمين Icon رسميًا.. واتساب تعلن عن دعم الحالة الصوتية Icon عصابة السطو على المنازل وسرقتها في قبضة شرطة الرياض Icon أسباب تكوين العواصف الغبارية Icon نقل مواطنة من جورجيا إلى المملكة بطائرة إخلاء طبي Icon إنقاذ حياة طفلة ابتلعت “قلادة” في المدينة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
وظائف
لحملة البكالوريوس ولا يشترط الخبرة

وظائف بـ الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في الرياض

2023-02-07 الساعة 1:04
وظائف بـ الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في الرياض
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة شاغرة (لا تشترط الخبرة)، لحملة البكالوريوس، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مسؤول تميز مؤسسي.

قد يهمّك أيضاً
Img

قائد مركبة يصدم أخرى عمدًا على طريق الحرمين ويهرب

Img

5 أرقام مميزة لـ الاتحاد مع نونو سانتو

المهام الوظيفية:

1- إعداد والتحديث الدوري الأدلة التنظيمية بالتنسيق مع الوحدات الإدارية وفق المنهجية والقوالب المعتمدة بإدارة التميز المؤسسي.
2- قياس كفاءة المنهجية المتبعة للأدلة التنظيمية والمساهمة في التحسين والتطوير عليها.
3- التنسيق مع سفراء التميز لدى الوحدات الإدارية وأي جهات أخرى.

الشروط:

1- سعودي الجنسية.
2- درجة البكالوريوس في تخصص مناسب.
3- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
4- معرفة بالأسس والمفاهيم المتعلقة بمجال التطوير المؤسسي.
5- مفاهيم التميز المؤسسي.
6- مهارات استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.
7- القدرة التواصل وحل المشكلات.
8- نظم إدارة الجودة QMS.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من تاريخ 1444/07/16هـ الموافق 2023/02/07م وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/08/01هـ الموافق 2023/02/21م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تنبيه من الصيد والملاحة لارتفاع الأمواج بـ...
السعودية اليوم

تنبيه من الصيد والملاحة لارتفاع الأمواج بـ...

السعودية اليوم
مطار برلين يلغي كافة الرحلات الجوية
العالم

مطار برلين يلغي كافة الرحلات الجوية

العالم
زلزال يضرب مصر بقوة 7.7
العالم

زلزال يضرب مصر بقوة 7.7

العالم
طيران ناس: سيكون بإمكان المسافرين فور إصدار...
آخر الاخبار

طيران ناس: سيكون بإمكان المسافرين فور إصدار...

آخر الاخبار
وظائف شاغرة في مركز الرقابة على الالتزام...
وظائف

وظائف شاغرة في مركز الرقابة على الالتزام...

وظائف
زلزال بقوة 7.2 يضرب شرق إندونيسيا
العالم

زلزال بقوة 7.2 يضرب شرق إندونيسيا

العالم
وزارة العدل: إجراء 340 ألف عملية عبر...
السعودية اليوم

وزارة العدل: إجراء 340 ألف عملية عبر...

السعودية اليوم
والد التوأم السيامي العراقي يجهش بالبكاء بعد...
السعودية اليوم

والد التوأم السيامي العراقي يجهش بالبكاء بعد...

السعودية اليوم