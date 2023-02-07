وظائف بـ الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في الرياض

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أعلنت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة شاغرة (لا تشترط الخبرة)، لحملة البكالوريوس، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
– مسؤول تميز مؤسسي.
1- إعداد والتحديث الدوري الأدلة التنظيمية بالتنسيق مع الوحدات الإدارية وفق المنهجية والقوالب المعتمدة بإدارة التميز المؤسسي.
2- قياس كفاءة المنهجية المتبعة للأدلة التنظيمية والمساهمة في التحسين والتطوير عليها.
3- التنسيق مع سفراء التميز لدى الوحدات الإدارية وأي جهات أخرى.
1- سعودي الجنسية.
2- درجة البكالوريوس في تخصص مناسب.
3- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
4- معرفة بالأسس والمفاهيم المتعلقة بمجال التطوير المؤسسي.
5- مفاهيم التميز المؤسسي.
6- مهارات استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.
7- القدرة التواصل وحل المشكلات.
8- نظم إدارة الجودة QMS.
– التقديم مُتاح الآن بدءا من تاريخ 1444/07/16هـ الموافق 2023/02/07م وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/08/01هـ الموافق 2023/02/21م.
طريقة التقديم:
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