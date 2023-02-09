وظائف بـ الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

أعلنت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بالرياض عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف (مُساعد إداري) لا تشترط خبرة، لحملة الدبلوم، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي: – مُساعد إداري (وظيفتان). قد يهمّك أيضاً جراحة عاجلة تُعيد حركة الأطراف السفلية لمريض بعنيزة‎‎ زلزال ثانٍ يضرب تركيا بقوة 7.5 المهام الوظيفية: 1- استقبال الضيوف وتنظيم جدول الاجتماعات.

2- تحضير قاعات الاجتماعات.

3- كتابة واستكمال محاضر الاجتماعات.

4- متابعة تنفيذ المهام الموكلة للإدارات والأقسام التابعة للإدارة التنفيذية.

5- كتابة الخطابات الإدارية لمختلف الجهات.

6- كتابة وتحرير وطباعة النصوص الإدارية.

7- كتابة وتسليم التقارير الدورية.

8- أرشفة وتنظيم القرارات والتعاميم والمستندات والوثائق الخاصة بالإدارة.

9- تنفيذ أي مهام أخرى ذات علاقة قد يتم إسنادها من قبل الإدارة. الشروط: 1- سعودي الجنسية.

2- درجة الدبلوم في تخصص مناسب.

3- لا يُشترط وجود خبرة سابقة. موعد التقديم: – التقديم مُتاح الآن بدءاً من تاريخ 1444/07/17هـ الموافق 2023/02/08م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1444/07/27هـ الموافق 2023/02/18م. طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي:اضغط هنا