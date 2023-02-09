وظائف بـ الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

14خدمة إلكترونية جديدة للخيول العربية الأصيلة عبر منصة نما فيفا: معركة تكتيكية منتظرة بين دياز وأنشيلوتي وصول ثاني طائرات الجسر الجوي الإغاثي السعودي إلى تركيا قصة لاجئ مات بالزلزال 25 فردًا من عائلته في سوريا ديوان المظالم: توقف الخدمات الإلكترونية مؤقتًا بسبب الصيانة استبعاد حسان تمبكتي من مباراة الباطن وظائف شاغرة لدى هيئة السوق المالية النصر يسعى لمواصلة تفوقه ضد الوحدة مقترح باستغلال الغبار القمري لتقليل حرارة الأرض خلل خطير وراء استدعاء 19 ألف مركبة من 3 طرازات شهيرة
أعلنت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بالرياض عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف (مُساعد إداري) لا تشترط خبرة، لحملة الدبلوم، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
– مُساعد إداري (وظيفتان).
1- استقبال الضيوف وتنظيم جدول الاجتماعات.
2- تحضير قاعات الاجتماعات.
3- كتابة واستكمال محاضر الاجتماعات.
4- متابعة تنفيذ المهام الموكلة للإدارات والأقسام التابعة للإدارة التنفيذية.
5- كتابة الخطابات الإدارية لمختلف الجهات.
6- كتابة وتحرير وطباعة النصوص الإدارية.
7- كتابة وتسليم التقارير الدورية.
8- أرشفة وتنظيم القرارات والتعاميم والمستندات والوثائق الخاصة بالإدارة.
9- تنفيذ أي مهام أخرى ذات علاقة قد يتم إسنادها من قبل الإدارة.
الشروط:
1- سعودي الجنسية.
2- درجة الدبلوم في تخصص مناسب.
3- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
– التقديم مُتاح الآن بدءاً من تاريخ 1444/07/17هـ الموافق 2023/02/08م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1444/07/27هـ الموافق 2023/02/18م.
– من خلال الرابط التالي:اضغط هنا