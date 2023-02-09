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وظائف بـ الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

2023-02-09 الساعة 12:49
وظائف بـ الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
المواطن - الرياض

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أعلنت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بالرياض عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف (مُساعد إداري) لا تشترط خبرة، لحملة الدبلوم، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مُساعد إداري (وظيفتان).

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المهام الوظيفية:

1- استقبال الضيوف وتنظيم جدول الاجتماعات.
2- تحضير قاعات الاجتماعات.
3- كتابة واستكمال محاضر الاجتماعات.
4- متابعة تنفيذ المهام الموكلة للإدارات والأقسام التابعة للإدارة التنفيذية.
5- كتابة الخطابات الإدارية لمختلف الجهات.
6- كتابة وتحرير وطباعة النصوص الإدارية.
7- كتابة وتسليم التقارير الدورية.
8- أرشفة وتنظيم القرارات والتعاميم والمستندات والوثائق الخاصة بالإدارة.
9- تنفيذ أي مهام أخرى ذات علاقة قد يتم إسنادها من قبل الإدارة.

الشروط:

1- سعودي الجنسية.
2- درجة الدبلوم في تخصص مناسب.
3- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من تاريخ 1444/07/17هـ الموافق 2023/02/08م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1444/07/27هـ الموافق 2023/02/18م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:اضغط هنا

 

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