وظائف بـ الهيئة الملكية عبر برنامج التأهيل والإحلال بعدة مدن

المملكة لا تمضي إلا في طرق الخير والنماء عبر تاريخها المديد جهود مركز الملك سلمان الإنسانية والإغاثية تمنحنا الثقة والتفاؤل ماسك بقمة دبي: تعيين مدير تنفيذي لتويتر نهاية العام 140 وظيفة شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي سعود كاتب: لماذا تختار القنوات جميع المذيعات بمواصفات شكلية واحدة؟ أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم أدلة على تورط إيران في حرب أوكرانيا انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 بـ 195 ريالاً للجرام أمطار رعدية ورياح نشطة وصقيع على 8 مناطق إخماد حريق نشب في محال تجارية بجدة
أعلنت الهيئة الملكية توفر وظائف شاغرة عبر برنامج التأهيل والإحلال، للعمل بشركات القطاع الخاص، لحملة الثانوية فأعلى (راتب 15,750 ريالاً)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
– مدير مشروع (راتب 12,600 ريال) (البدلات 3,150 ريالاً).
– فني كهرباء منخفضة الفولطية.
– مهندس مدني.
– مراقب خدمات عامة.
– فني تدفئة وتهوية وتبريد.
– نجار.
– دهان.
– مباشر.
– كهربائي مباني.
– سباك.
أماكن العمل:
– ينبع.
– جازان.
– برنامج التأهيل و الإحلال بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعية هو برنامج بأشراف مباشر من الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للقيام بالدور المساعد والمنسق لتحقيق رؤية الهيئة الملكية بتوطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية.
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