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وظائف بـ الهيئة الملكية عبر برنامج التأهيل والإحلال بعدة مدن

الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٢ صباحاً
وظائف بـ الهيئة الملكية عبر برنامج التأهيل والإحلال بعدة مدن
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة الملكية توفر وظائف شاغرة عبر برنامج التأهيل والإحلال، للعمل بشركات القطاع الخاص، لحملة الثانوية فأعلى (راتب 15,750 ريالاً)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة :

– مدير مشروع (راتب 12,600 ريال) (البدلات 3,150 ريالاً).
– فني كهرباء منخفضة الفولطية.
– مهندس مدني.
– مراقب خدمات عامة.
– فني تدفئة وتهوية وتبريد.
– نجار.
– دهان.
– مباشر.
– كهربائي مباني.
– سباك.

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أماكن العمل:
– ينبع.
– جازان.

نبذة عن البرنامج:

– برنامج التأهيل و الإحلال بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعية هو برنامج بأشراف مباشر من الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للقيام بالدور المساعد والمنسق لتحقيق رؤية الهيئة الملكية بتوطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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