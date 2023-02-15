وظائف بـ الهيئة الملكية عبر برنامج التأهيل والإحلال بعدة مدن

أعلنت الهيئة الملكية توفر وظائف شاغرة عبر برنامج التأهيل والإحلال، للعمل بشركات القطاع الخاص، لحملة الثانوية فأعلى (راتب 15,750 ريالاً)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة :

– مدير مشروع (راتب 12,600 ريال) (البدلات 3,150 ريالاً).

– فني كهرباء منخفضة الفولطية.

– مهندس مدني.

– مراقب خدمات عامة.

– فني تدفئة وتهوية وتبريد.

– نجار.

– دهان.

– مباشر.

– كهربائي مباني.

– سباك.

أماكن العمل:

– ينبع.

– جازان.

نبذة عن البرنامج:

– برنامج التأهيل و الإحلال بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعية هو برنامج بأشراف مباشر من الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للقيام بالدور المساعد والمنسق لتحقيق رؤية الهيئة الملكية بتوطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا