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وظائف بـ جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٦ صباحاً
وظائف بـ جامعة الملك سعود للعلوم الصحية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

أمين مكتبة (جدة):

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المؤهلات والخبرات:

  •  درجة البكالوريوس في علوم المكتبات والمعلومات.
  •  خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.
  •  لغة إنجليزية.

أخصائي استقطاب مواهب (الأحساء):

المؤهلات والخبرات:

  •  درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
  •  خبرة لا تقل عن سنة في إدارة المواهب أو الموارد البشرية.
  •  لغة إنجليزية.

طريقة التقديم:

أوضحت الجامعة أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 12 فبراير 2023.
 للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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