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وظائف بـ شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس “لوبريف”

السبت ١٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٢ مساءً
وظائف بـ شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس “لوبريف”
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس (لوبريف) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف إدارية وهندسية بينبع، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مُمثل مشتريات:
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة سلسلة الإمداد، إدارة الأعمال، الهندسة) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنة في نفس المجال.

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2- مهندس استراتيجية الموثوقية:

– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الميكانيكية) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال موثوقية المصنع.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
1- مُمثل مشتريات:
اضغط هنا

2- مهندس استراتيجية الموثوقية:
اضغط هنا

 

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