وظائف بـ شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس “لوبريف”

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أعلنت شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس (لوبريف) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف إدارية وهندسية بينبع، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
1- مُمثل مشتريات:
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة سلسلة الإمداد، إدارة الأعمال، الهندسة) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنة في نفس المجال.
2- مهندس استراتيجية الموثوقية:
– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الميكانيكية) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال موثوقية المصنع.
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
1- مُمثل مشتريات:
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2- مهندس استراتيجية الموثوقية:
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