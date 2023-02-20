وظائف بـ شركة الخطوط السعودية للتموين بعدة مدن

أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف لحملة الثانوية فأعلى بعدة مدن في المملكة (مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:



1- مساعد مبيعات:

– مكان العمل (جدة، مكة المكرمة).

– مؤهل مناسب (الثانوية العامة فأعلى).

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

– مهارات خدمة عملاء والتواصل.

2- قائد فريق – السكك الحديدية:

– مكان العمل (المدينة المنورة، مكة المكرمة، جدة).

– مؤهل مناسب.

– التعامل السليم مع الأشخاص وتشغيل السكك الحديدية أو أنظمة النقل الأخرى ذات الصلة.

3- مُراقب الجودة:

– مكان العمل (المدينة المنورة، جدة).

– مؤهل مناسب.

– المعرفة بنظام إدارة سلامة الأغذية (FSMS).

– المعرفة المناسبة بالأنظمة من أجل الحفاظ على معايير النظافة وسلامة الأغذية في الوحدة.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الاثنين بتاريخ 1444/07/29هـ الموافق 2023/02/20م.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط_هنا