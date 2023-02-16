وظائف بـ شركة الخطوط السعودية للتموين

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أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغر، في عددٍ من التخصصات للعمل في عدة مدن بالمملكة؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
أوضحت خطوط التموين ، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وبدءاً من تاريخ 15 فبراير 2023م.وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).