وظائف بـ شركة الخطوط السعودية للتموين

أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغر، في عددٍ من التخصصات للعمل في عدة مدن بالمملكة؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

أخصائي، QHSE.

مساعد المدير الفني وقطع الغيار.

مساعد مدير المحتوى المحلي.

مراقب الجودة.

مساعد مدير.

أخصائي مشتريات.

والمزيد …

طريقة التقديم: