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وظائف بـ شركة الخطوط السعودية للتموين

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٠١ مساءً
وظائف بـ شركة الخطوط السعودية للتموين
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغر، في عددٍ من التخصصات للعمل في عدة مدن بالمملكة؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  • أخصائي، QHSE.
  • مساعد المدير الفني وقطع الغيار.
  • مساعد مدير المحتوى المحلي.
  • مراقب الجودة.
  •  مساعد مدير.
  • أخصائي مشتريات.
  • والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت خطوط التموين ، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وبدءاً من تاريخ 15 فبراير 2023م.وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

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رابط التقديم – (اضغط هنا).

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